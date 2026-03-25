pacchetti turistici per i buyer internazionali

Il settore turistico del territorio apuano si apre ai mercati internazionali attraverso l'offerta di pacchetti turistici dedicati ai buyer stranieri. Lunedì si terrà un evento dedicato alla presentazione di queste proposte, coinvolgendo operatori locali e rappresentanti di aziende interessate a promuovere le eccellenze del territorio all’estero. La manifestazione si svolgerà in una location della zona, con incontri e scambi tra i partecipanti.

Il turismo di eccellenza del territorio apuano approda sui mercati internazionali. Lunedì al Terminal Crociere di La Spezia la Bitesp (Borsa del Turismo Esperienziale) ha visto Cna Massa-Carrara in prima linea nella promozione delle eccellenze locali davanti a oltre 30 buyer internazionali provenienti da Armenia, Austria, Cina, Germania, Kazakhstan, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, agenzie di viaggio e tour operator da tutto il mondo. Un evento organizzato da ALA (Area Ligure ApuanaToscana), il partenariato che unisce le Province di La Spezia e Massa-Carrara per superare i limiti amministrativi e promuovere un distretto turistico omogeneo e di alto profilo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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