Garlasco l' ultimo colpo che ha ucciso Chiara | come è stata colpita

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha affidato ai RIS di Cagliari analisi che hanno rivelato nuovi dettagli sulle modalità dell’omicidio di Chiara. Le indagini si concentrano su come la vittima sia stata colpita, ma ancora non sono stati resi noti i risultati completi degli accertamenti. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e investigativa.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, nuove indiscrezioni emergono dalle analisi affidate dalla Procura di Pavia ai Ris di Cagliari. Gli specialisti hanno effettuato un sopralluogo approfondito nella villetta dei Poggi, realizzando anche un modello tridimensionale dell’abitazione per reinterpretare con tecnologie avanzate le centinaia di immagini e tracce raccolte nel 2007.Al centro del lavoro c’è la Bloodstain Pattern Analysis (Bpa), lo studio della distribuzione delle macchie di sangue, uno degli strumenti più affidabili per ricostruire la sequenza di un’aggressione violenta. Secondo le indiscrezioni, le analisi confermerebbero la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'ultimo colpo che ha ucciso Chiara: come è stata colpita Articoli correlati Garlasco, secondo il medico legale Giuseppe Fortuni "Chiara Poggi è stata colpita da più oggetti"L’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere stato messo in atto in più fasi, rispetto ai circa 20 minuti attribuiti ad Alberto Stasi per compiere... Garlasco, Andrea Sempio: «Chi ha ucciso Chiara Poggi? Ad oggi dico Alberto Stasi. C'è gente che vuole festeggiare la mia condanna»Silvia Toffanin ospita a Verissimo uno dei protagonisti più discussi della cronaca nera recente: Andrea Sempio. Garlasco. Il mostro è donna. Omicidio Chiara Poggi. Tutto quello che riguarda Garlasco l'ultimo colpo che ha ucciso... Temi più discussi: Quarto Grado: Garlasco: la nuova BPA, un solo assassino e ultimo colpo sulle scale Video; Garlasco, per la Bpa del Ris di Cagliari Chiara uccisa da un solo killer e con un ultimo colpo sulle scale; Delitto di Garlasco, secondo la perizia Chiara Poggi lottò con il suo assassino; Quarto Grado: Delitto di Garlasco: gli orari dell'aggressione e della morte di Chiara Poggi Video. Garlasco: la nuova BPA, un solo assassino e ultimo colpo sulle scaleUn nuovo elemento riaccende il dibattito sul caso di Garlasco: la recente analisi della BPA (Bloodstain Pattern Analysis) suggerisce uno scenario diverso d ... libero.it Garlasco, le indiscrezioni sulla Bpa dei RIS di Cagliari: un solo killer e possibile colpo finale sulle scale. Tutti i possibili nuovi elementiGarlasco, le indiscrezioni sulla Bpa dei RIS di Cagliari: un unico killer e possibile colpo finale sulle scale. Tutti i possibili nuovi elementi ... virgilio.it In un corso di scrittura, la giornalista Maria Fiore aveva assegnato a Sempio un tema su Garlasco, ma c'è un particolare: non disse a nessuno che aveva frequentato casa Poggi Ne parliamo ora a #Quartogrado x.com Quarto Grado. . "Ho sempre ritenuto molto probabile l'ipotesi del delitto premeditato" A #Quartogrado il giornalista Gianluca Zanella sul caso di Garlasco - facebook.com facebook