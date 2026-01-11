Garlasco Andrea Sempio | Chi ha ucciso Chiara Poggi? Ad oggi dico Alberto Stasi C' è gente che vuole festeggiare la mia condanna

Oggi a Verissimo, Silvia Toffanin intervista Andrea Sempio, figura centrale nella cronaca nera recente. Sempio, noto per aver accusato Alberto Stasi dell’omicidio di Chiara Poggi, esprime le sue opinioni sulla vicenda e le reazioni che ne sono seguite. Un approfondimento che offre uno sguardo diretto sulle dinamiche di un caso ancora molto dibattuto.

Silvia Toffanin ospita oggi a Verissimo uno dei protagonisti più discussi della cronaca nera recente: Andrea Sempio. L'uomo torna in televisione per rispondere alle pesanti ombre che si. 🔗 Leggi su Leggo.it

