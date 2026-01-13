Mai visto niente del genere Garlasco l’ultima scoperta sull’omicidio di Chiara Poggi

L’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco resta uno dei casi più discussi della cronaca italiana. Nonostante gli anni passati, la domanda sulla data della sua morte continua a suscitare interesse e analisi. In questo approfondimento si ripercorrono le ultime scoperte e gli sviluppi più recenti, offrendo un quadro aggiornato su uno dei misteri giudiziari ancora irrisolti.

Quando è morta Chiara Poggi? È questa la domanda che, a distanza di anni, continua a tornare al centro dell’inchiesta e del dibattito pubblico su uno dei casi giudiziari più controversi d’Italia. Un interrogativo che non riguarda soltanto l’orario esatto del decesso, ma che si intreccia con un altro nodo cruciale: dove è iniziata l’aggressione che ha portato alla morte della giovane. Chiarire questi aspetti, secondo chi indaga, potrebbe rappresentare una svolta decisiva in una vicenda che sembra non riuscire mai a chiudersi definitivamente. >> “È di Stasi, non ci sono dubbi”. Garlasco, cosa è stato trovato nella casa dei Poggi: “Prova forte” Il tema è tornato d’attualità durante una puntata di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

