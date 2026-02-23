Garlasco la consulenza di Cristina Cattaneo su Chiara Poggi per definire l' orario certo della morte

Cristina Cattaneo ha analizzato i dati sulla morte di Chiara Poggi per determinare l’ora esatta. La causa principale è stata la ricostruzione delle ferite e delle tracce biologiche trovate sulla scena del delitto. La sua consulenza mira a chiarire il momento preciso in cui la ragazza ha perso la vita. I risultati dell’indagine forniranno elementi utili per comprendere meglio la dinamica dell’omicidio. La questione resta ancora aperta.

È il giorno della consulenza di Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco, che dovrebbe fare chiarezza sull’orario certo della morte di Chiara Poggi. La consulenza dell’anatomopatologa, che si baserà anche sulla nuova BPA dei Ris di Cagliari, verrà depositata formalmente in Procura al Tribunale di Pavia. Perché la consulenza di Cristina Cattaneo su Garlasco è importante La consulenza di Cristina Cattaneo e la BPA dei Ris di Cagliari Chi è Cristina Cattaneo, anatomopatologa del caso Garlasco Perché la consulenza di Cristina Cattaneo su Garlasco è importante Nella giornata di lunedì 23 febbraio la consulenza medico-legale dell’anatomopatologa di fama internazionale Cristina Cattaneo sul corpo di Chiara Poggi e sulla dinamica del delitto di Garlasco verrà depositata formalmente in Procura al Tribunale di Pavia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: nuova consulenza su sangue dei gradini. “Impossibile non sporcarsi”Nuovi dettagli emergono nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco. Cristina Cattaneo depositata la sua consulenzaDinamica dell’aggressione Una ricostruzione tecnico-scientifica della sequenza dell’omicidio, compresa: la posizione della vittima e dell’aggressore, l’eventuale presenza di più fasi nell’azione ... politicamentecorretto.com

Delitto di Garlasco/ Palmegiani: La nostra prova sul percorso fino a Vigevano: Sempio dice il veroNel corso della puntata di ieri sera su Garlasco, a Quarto Grado, Armando Palmegiani ha mostrato una interessante consulenza su Sempio ... ilsussidiario.net

Nuove consulenze scientifiche, la Bloodstain Pattern Analysis, la relazione di Cristina Cattaneo e il giallo dello scontrino di Sempio: il caso Garlasco entra in una fase chiave che potrebbe ridisegnare l’inchiesta sul concorso nell’omicidio di Chiara P... x.com

Il generale dei Carabinieri in congedo, che nel 2016 firmò la consulenza tecnica per la Procura di Siena insieme al medico legale Cristina Cattaneo, torna a parlare e rilancia la sua ricostruzione sulle ferite al volto e sulla dinamica della caduta - facebook.com facebook