Garlasco cade la pista del Santuario

Gli investigatori hanno deciso di chiudere l'indagine sulla pista legata al Santuario, che per settimane aveva suscitato sospetti nel caso di Chiara Poggi. La riapertura di questa ipotesi non è più considerata valida e non ci sono più elementi a supporto di questa teoria. La procura ha ufficialmente archiviato il fascicolo senza ulteriori sviluppi sul collegamento tra il luogo e il delitto.

Gli inquirenti "archiviano" la pista sui misteri del Santuario, che per mesi ha gettato ombre sul delitto di Chiara Poggi. E mettono la parola fine alle teorie di Flavius Savu, il latitante ora in carcere per i video ricatti hot ai danni dell'allora rettore della Madonna della Bozzola, don Gregorio Vitali. La richiesta di Savu di essere ascoltato, inoltrata dal suo legale Roberto Grittinini al magistrato di sorveglianza di Pavia Ilaria Pia Maria Maupoil, è stata rigettata. E così il romeno, che con i suoi detti e non detti ha per mesi alimentato la teoria di Massimo Lovati, l'ex avvocato dell'indagato Andrea Sempio, si è chiuso nel silenzio della sua cella del carcere di Torre del Gallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, cade la pista del Santuario Articoli correlati Garlasco, così cade la pista del Santuario della Bozzola per l’omicidio di Chiara PoggiLa pista del Santuario della Bozzola nel delitto di Garlasco finisce in soffitta. Garlasco, la pista del Santuario della Bozzola cade: la decisione dopo le rivelazioni di Savu su Chiara PoggiLa pista del Santuario della Bozzola nel caso Garlasco non trova riscontri investigativi e viene di fatto accantonata. Garlasco, la deadline di agosto: la perizia sul pc di Stasi deciderà il futuro di Sempio Tutto quello che riguarda Garlasco cade la pista del Santuario Temi più discussi: Garlasco, così cade la pista del Santuario della Bozzola per l’omicidio di Chiara Poggi; Garlasco, Garofano rilancia sulle sequenze di video pedopornografici nel pc di Stasi, Bocellari sbotta; Garlasco così cade la pista del Santuario della Bozzola per l’omicidio di Chiara Poggi. Garlasco, le indiscrezioni sulla Bpa dei RIS di Cagliari: un solo killer e possibile colpo finale sulle scale. Tutti i possibili nuovi elementiGarlasco, le indiscrezioni sulla Bpa dei RIS di Cagliari: un unico killer e possibile colpo finale sulle scale. Tutti i possibili nuovi elementi ... virgilio.it Garlasco, nuova pista investigativa rilancia il mistero sull’arma mai trovata nel caso PoggiNuova ipotesi sull’arma del delitto nel caso Garlasco Nel dibattito televisivo italiano torna al centro il delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara P ... assodigitale.it Quarto grado, l'insegnante di scrittura di Sempio: quello strano dettaglio nel testo su Garlasco #quartogrado x.com Quarto Grado. . In un corso di scrittura, la giornalista Maria Fiore aveva assegnato a Sempio un tema su Garlasco, ma c'è un particolare: non disse a nessuno che aveva frequentato casa Poggi Ne parliamo ora a #Quartogrado - facebook.com facebook