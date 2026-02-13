Napoli, il ct Garcia spiazza tutti su De Bruyne e Lukaku: arriva l’annuncio La stagione del Napoli è stata inevitabilmente segnata dalla grande quantità di infortuni. Quasi tutti i giocatori presenti in rosa hanno subito uno stop in stagione, ma l’occhio cade soprattutto sui due campioni del Belgio. Oggi, durante la conferenza stampa, Garcia ha spiegato che De Bruyne e Lukaku non sono ancora pronti a tornare in campo, smentendo le voci di un possibile recupero imminente. A differenza di quanto circolava nei giorni scorsi, il tecnico ha precisato che entrambi i giocatori devono ancora completare il percorso di riabil

La stagione del Napoli è stata inevitabilmente segnata dalla grande quantità di infortuni. Quasi tutti i giocatori presenti in rosa hanno subito uno stop in stagione, ma l’occhio cade soprattutto sui due campioni del Belgio. Prima Lukaku poi De Bruyne, un doppio ko lungo mesi che ha costretto gli azzurri a non poter utilizzare due pedine fondamentali. Proprio l’attuale allenatore della nazione belga ed ex Napoli, Rudi Garcia, ha parlato delle loro condizioni: avete sentito le sue dichiarazioni? Napoli, Garcia sulle condizioni dei big: le parole. L’ex allenatore del Napoli, oggi commissario tecnico del Belgio, ha parlato delle condizioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Gian Piero Garcia ha espresso il suo pensiero su Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due pilastri della nazionale belga, in vista della sfida di questa settimana.

In casa Napoli si discute sulle condizioni di Kevin De Bruyne, recentemente tornato in gruppo.

