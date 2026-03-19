Il tecnico del Napoli ritiene che con pochi interventi la squadra possa tornare a competere per lo Scudetto nella stagione 202526. La rosa attuale, infatti, non è mai stata schierata tutta insieme e non ha ancora mostrato appieno le sue grandi potenzialità. La squadra lavora su alcuni aggiustamenti che potrebbero migliorare le sue prestazioni.

Una rosa, quella del Napoli 202526, mai potuta ammirare al completo e al massimo delle sue enormi potenzialità. Lo sa la dirigenza e, soprattutto, lo sa Conte. Proprio in virtù di questa forza, in estate non servirà fare fuoco e fiamme sul mercato: ci vorranno acquisti mirati, precisi e volti a puntellare la rosa in modo da competere subito per il Tricolore. Ne parla Schira su Tuttosport. Napoli, basterà poco per competere di nuovo. Su Tuttosport: “Nella testa del condottiero salentino questa squadra con 3-4 ritocchi di spessore può davvero tornare a rivincere il campionato e puntare a vivere una campagna europea in Champions League non più da mera comparsa, bensì da possibile outsider. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte pensa che con 3-4 ritocchi questo Napoli possa tornare a vincere lo Scudetto

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