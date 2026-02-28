Hojlund dopo Verona-Napoli | Sono stanchissimo! poi parla del giocare con Lukaku

Dopo la partita tra Verona e Napoli, Rasmus Hojlund ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, ammettendo di sentirsi estremamente stanco. Ha espresso anche entusiasmo per la collaborazione con Lukaku, commentando positivamente il suo ruolo in campo. Le sue parole si sono concentrate sulle sensazioni post gara e sulla collaborazione con il compagno di squadra.

Hojlund rivela: "Sono stanchissimo, contento per Lukaku. Giocare con lui? Vi dico che." "Sono stanchissimo, ho giocato anche in un ruolo diverso dal solito. Contento per la vittoria, ma potevamo giocare meglio". "Abbiamo provato a giocare insieme un po' contro il Giugliano nel test in settimana. Sono davvero contento per lui, tutti siamo contenti per lui. Spero che potremo giocare di più assieme. Lui il pivot? Sceglierà il mister". "Imparo ogni giorno da lui, è molto bravo nel proteggere palla. Vorrei segnare quanto lui in carriera".

Verona-Napoli, Conte: “Lukaku ha sofferto e soffre ancora!” poi parla del suo futuroAntonio Conte ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN dopo il successo del suo Napoli contro il Verona.

Verona-Napoli 1-2, Hojlund non basta, serve Lukaku a far sorridere ConteIl Napoli torna a vincere e lo fa con vigore, pur in una partita sul campo dell'ultima in classifica e non sempre brillante al massimo.

Verona-Napoli 1-2, gol e highlights: Lukaku decide al 96'Il Napoli torna alla vittoria vincendo al Bentegodi: decide un gol di Lukaku in pieno recupero. In avvio sblocca Hojlund che dopo nemmeno 2’ piazza di testa un preciso pallonetto all’angolino. Il dane ... sport.sky.it

DAZN - Napoli, Hojlund: Contento per la vittoria, Lukaku? Sono pronto a giocare con lui, mi piacerebbe segnare i gol che ha fatto nella sua carrieraVERONA - Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Sono contento dei tre ... napolimagazine.com

