L’Irlanda del Nord è stata il set principale di molte scene di Game of Thrones. L’atteso prequel, attualmente in onda su HBO, richiama l’attenzione sui luoghi iconici che hanno dato vita alla celebre serie televisiva. In questa guida, esploreremo i principali siti e le location più significative legate alla saga, offrendo uno sguardo approfondito sulla regione che ha ospitato le avventure dei Sette Regni.

In occasione del lancio internazionale di questo nuovo capitolo dell’universo di Westeros siamo volati in Irlanda del Nord e - in una fine settimana freddo e piovoso - ci siamo messi sulle tracce delle principali location che hanno ospitato le scene più iconiche della serie ispirata ai libri di George R. R. Martin. Ecco - per i fan italiani e di tutto il mondo - la nostra mappa dei luoghi imperdibili, da visitarsi in un solo weekend o anche in più giorni. Giorno 1: la visita dei castelli e delle foreste L’uscita di A Knight of the Seven Kingdoms ha allungato la lista di castelli e tenute storiche utilizzati per dare volto ai luoghi immaginari creati da Martin. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Game of Thrones: in Irlanda del Nord, sulle tracce dei luoghi di A Knight of the Seven Kingdoms

Approfondimenti su Game Of Thrones

A Knight of the Seven Kingdoms offre un momento di leggerezza in un contesto tipicamente cupo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Game Of Thrones

Argomenti discussi: Il nuovo spin off di Game of Thrones si prende meno sul serio; A Knight of the Seven Kingdoms è il prequel del Trono di Spade che cambia le regole; Game of Thrones, tutti i film in arrivo: dal sequel su Jon Snow e Arya al prequel su Aegon; Con ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, ‘Game of Thrones’ ha capito come sopravvivere a sé stesso.

In Irlanda del Nord, sulle tracce dei luoghi di A Knight of the Seven KingdomsPoteva una serie di successo planetario come Game of Thrones non regalare ai suoi fan un prequel? Certo che no. Lo scorso 18 gennaio su HBO è andata in onda la prima di sei puntate di A Knight of the ... vanityfair.it

Game of Thrones, la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms è un flop? Le recensioni spiazzantiA Knight of the Seven Kingdoms, arrivano le prime recensioni e il punteggio di debutto su Rotten Tomatoes della nuova serie HBO ... libero.it

8,7. Per la seconda volta di fila. Così gli utenti di IMDb stanno accogliendo la seconda puntata di A Knight of the Seven Kingdoms, confermando le ottime impressioni che ci aveva già lasciato l'esordio di una settimana fa. Lo stesso voto, molto alto. E non era sc - facebook.com facebook

Per Badtaste ho scritto un approfondimento su A knight of the Seven Kingdoms, la nuova serie tv ambientata nell'universo narrativo creato da George R. R. Martin e disponibile su HBO Max. Sono partito dal materiale originale, ho citato anche Game of Throne x.com