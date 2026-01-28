Stand up comedy al Castello di Galliate con i Comici in Piedi

Domenica 1° febbraio al Castello di Galliate si terrà un evento di stand up comedy organizzato dal Big Lebowski Culture Club. Sul palco saliranno comici e stand up comedian noti a livello nazionale, pronti a far ridere il pubblico con i loro sketch e battute. L’appuntamento è uno dei sette in programma, tutti dedicati all’intrattenimento e all’umorismo.

Domenica 1° febbraio al Castello di Galliate torna la stand up comedy organizzata dal Big Lebowski Culture Club: sette appuntamenti con comici e stand up comedian conosciuti a livello nazionale. Il primo appuntamento è alle 21 del 1° febbraio con i "Comici in Piedi", collettivo torinese formato da Pippo Ricciardi, Antonio Piazza ed Emanuele Tumolo. "Comici in piedi" è un collettivo di stand up comedy, nato nel 2016 a Torino, con più di 300 live all'attivo nei migliori comedy club italiani. Pippo Ricciardi, Emanuele Tumolo e Antonio Piazza tre comici molto diversi, per età e origine, con esperienze formative differenti: chi dal teatro, chi dall'improvvisazione, chi dalla musica.

