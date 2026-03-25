Vannacci apre a Firenze sede Futuro Nazionale | La sinistra non ci dà il benvenuto? Me ne frego

A Firenze è stata inaugurata la nuova sede del partito Futuro Nazionale, fondato dall'ex numero due della Lega e attualmente europarlamentare. Durante l'apertura, un rappresentante del partito ha dichiarato che la mancanza di accoglienza da parte della sinistra non rappresenta un problema. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli su partecipanti o eventuali interventi pubblici.

FIRENZE – Roberto Vannacci apre a Firenze la sede di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale europarlamentare ex numero due di Matteo Salvini in Lega. Ed è bufera politica a sinistra per la prima sede provinciale ufficiale italiana di Futuro Nazionale che verrà inaugurata sabato 28 marzo alle ore 17 in piazza Tinucci a Firenze. Vannacci via social: “ La sinistra non ci dà il benvenuto? Io me ne frego. Ci vediamo sabato a Firenze per l’inaugurazione della sede. Sono invitati anche Emiliano Fossi del PD, che parla di “terre di conquista”, Filippo Ferraro, che evoca il “non benvenuto”, e Dimitrij Palagi — magari con una bilancia, così da misurare il peso politico dei partiti presenti nel capoluogo toscano”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Vannacci apre a Firenze sede Futuro Nazionale: “La sinistra non ci dà il benvenuto? Me ne frego” Articoli correlati Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioniSabato 17 in piazza Tanucci l'inaugurazione del primo ufficio territoriale del movimento in Italia. Vannacci, Nazione Futura presenta ricorso contro logo nuovo partito “Futuro Nazionale” per “somiglianza marchio”, il Generale: “Me ne frego”Secondo quanto illustrato, l’opposizione si fonda sull’elevato rischio di confusione e di somiglianza tra il marchio “Futuro nazionale” e il nome e... Contenuti utili per approfondire Futuro Nazionale Temi più discussi: Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioni; Vannacci sceglie Firenze: Futuro Nazionale apre la prima sede provinciale d’Italia; Vannacci, sede in piazza Tanucci. È la prima ’roccaforte’ in Italia. Bufera politica: Non è benvenuto; Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro nazionale. Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioniSabato 17 in piazza Tanucci l'inaugurazione del primo ufficio territoriale del movimento in Italia. Presenti Simoni e Ziello. Il consigliere Palagi di Sinistra Progetto Comune: È una provocazione, ci ... firenzetoday.it Futuro Nazionale (Vannacci) apre sede a Firenze, Fossi (PD):qui sue parole d’ordine non passano’Apre a Firenze la prima sede provinciale italiana di Futuro nazionale. L’inaugurazione il 28 marzo in piazza Tanucci, con il presidente Roberto Vannacci, il coordinatore nazionale e consigliere region ... controradio.it MOSCHEA A FOGGIA, Futuro Nazionale annuncia presidio: “No alla costruzione” - facebook.com facebook Vannacci, Futuro nazionale vuole andare avanti e cambiare vecchia politica. Collegamento video all'evento organizzato dal partito a Napoli #ANSA x.com