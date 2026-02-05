Visita all' Orto Botanico e in Piazza dei Miracoli per alcuni studenti del Polo Universitario Penitenziario

Alcuni studenti del Polo Universitario Penitenziario hanno visitato l'Orto Botanico e Piazza dei Miracoli. La giornata, il 29 gennaio, è stata organizzata dal Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa in collaborazione con la Casa Circondariale di Livorno Le Sughere. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di scoprire luoghi simbolo della città, in un percorso che ha unito studio e inclusione.

Il 29 gennaio si è svolta una visita didattica inclusiva promossa dal Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa insieme alla Casa Circondariale di Livorno Le Sughere. Nell'occasione, gli studenti iscritti al corso di laurea in 'Scienze e prodotti erboristici e della salute' del Polo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Pisa Livorno Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanico Ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa invita a una visita guidata alle sue collezioni vegetali. Quiete d’inverno: visita guidata all’Orto Botanico di Catania Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pisa Livorno Argomenti discussi: Visita all’Orto botanico di Padova – 3 luglio; Montemarcello, la rinascita dell’orto botanico. Centinaia di visite nei primi mesi di riapertura; Silent friend. La poesia della natura nel nuovo film di Ildikó Enyedi; L’Orto Botanico di Montemarcello punta a tornare un riferimento per l’outdoor e la valorizzazione del Caprione. Una visita didattica inclusiva per gli studenti del Polo Universitario PenitenziarioL’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, si è svolta all’Orto Botanico e in Piazza dei Miracoli ... gonews.it Siena: un orto botanico che si visita con il tattoLa corteccia liscia del ginkgo, le foglie vellutate dei gerani, il tronco contorto e i fiori a grappolo del glicine: l’Orto botanico dell’Università di Siena si apre alla visita tattile dei non ... vita.it Stamane bella visita e accoglienza al magico Orto botanico di Napoli. Nelle prossime settimane la messa in onda a Geo facebook Una mattinata all’Orto botanico di Firenze dedicata alle orchidee tropicali, tra seminario e dimostrazioni pratiche di rinvaso, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Orchidologia. Sabato 31 gennaio | 9:15–12:45 Prenotazione obbligatoria entro il x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.