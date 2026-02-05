Visita all' Orto Botanico e in Piazza dei Miracoli per alcuni studenti del Polo Universitario Penitenziario

Alcuni studenti del Polo Universitario Penitenziario hanno visitato l'Orto Botanico e Piazza dei Miracoli. La giornata, il 29 gennaio, è stata organizzata dal Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa in collaborazione con la Casa Circondariale di Livorno Le Sughere. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di scoprire luoghi simbolo della città, in un percorso che ha unito studio e inclusione.

Il 29 gennaio si è svolta una visita didattica inclusiva promossa dal Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa insieme alla Casa Circondariale di Livorno Le Sughere. Nell'occasione, gli studenti iscritti al corso di laurea in 'Scienze e prodotti erboristici e della salute' del Polo.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

