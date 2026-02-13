Bellezza senza pudore | la fotografa Sonia Marrese in Piazza dei Miracoli a Pisa

Sonia Marrese ha scattato fotografie provocatorie in Piazza dei Miracoli a Pisa, attirando l’attenzione dei passanti. La fotografa ha deciso di utilizzare il celebre monumento come sfondo per mettere in mostra la sua arte senza filtri. La sua serie di scatti, realizzata ieri, include ritratti e dettagli che sfidano i modelli tradizionali di bellezza. Numerosi visitatori si sono fermati a osservare e commentare le sue opere direttamente sul posto.

Pisa, 13 febbraio 2026 - L'Opera della Primaziale Pisana presenta un nuovo intervento site-specific di Sonia Marrese in Piazza del Duomo. Sei fotografie in bianco e nero di grande formato abitano ora l'accesso ai servizi igienici della piazza, trasformando uno spazio funzionale in una soglia contemplativa. Anche i luoghi più prosaici possono diventare teatro dell'incanto. Anzi, forse proprio lì la bellezza rivela la sua natura più radicale: quella di un'invasione gentile che non risparmia nulla, nemmeno gli spazi che per pudore vorremmo rendere invisibili. È in questa logica apparentemente paradossale che si inserisce l'intervento: portare l'arte proprio dove nessuno si aspetterebbe di trovarla, trasformando una sorta di exclave funzionale in uno spazio comunque abitato dalla bellezza.