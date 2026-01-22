Emergenza sicurezza in città pronta mozione in Consiglio | Potenziare i controlli

In vista del prossimo Consiglio Comunale di Scafati, è stata presentata una mozione da parte del consigliere Alfonso Di Massa di Forza Italia, volta a potenziare i controlli per affrontare l'emergenza sicurezza in città. La proposta intende rafforzare le misure di sicurezza e garantire una maggiore tutela per i cittadini, rispondendo alle preoccupazioni emerse sul territorio.

Emergenza sicurezza a Scafati, per il prossimo Consiglio Comunale è pronta una mozione a firma del consigliere e capogruppo di Forza Italia, Alfonso Di Massa. Il testo “Negli ultimi mesi sul territorio di Scafati si è registrato un preoccupante aumento di episodi di criminalità, tra cui furti ai.🔗 Leggi su Salernotoday.it

