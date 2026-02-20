Sarno furti e violenze in aumento | Forza Italia chiede più sicurezza

A Sarno, i furti e le violenze sono aumentati negli ultimi mesi, a causa di un aumento dei gruppi criminali nella zona. La situazione preoccupa molto i residenti, che si sentono meno sicuri nelle loro case. Forza Italia denuncia questa escalation e chiede interventi concreti alle autorità per migliorare la sicurezza. Gli abitanti chiedono più controlli e un rafforzamento delle forze di polizia per fermare l’aumento dei reati. La situazione resta critica e i cittadini aspettano risposte chiare.

Sarno, l'appello di Forza Italia sull'escalation di criminalità: "Serve un cambio di passo". Sarno, in provincia di Salerno, si trova a fronteggiare un crescente senso di insicurezza tra i cittadini. Giuseppe Agovino, dirigente di Forza Italia ed ex consigliere comunale, ha lanciato un appello alle istituzioni per un intervento urgente e coordinato contro l'aumento di episodi criminali, tra cui violenze, furti e rapine. La richiesta mira a ripristinare la tranquillità e a contrastare una criminalità percepita come in crescita. Un quadro preoccupante: la cronaca degli eventi recenti. Negli ultimi giorni, la comunità sarnese è stata scossa da una serie di eventi che hanno riportato al centro del dibattito pubblico la questione della sicurezza urbana.