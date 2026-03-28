Una serie di furti sono stati commessi in diversi supermercati, con i responsabili che hanno usato attrezzi rubati ai vigili del fuoco. Le rapine, che si sono susseguite in più località, si sono concluse con il tentativo di saccheggio di un punto vendita in provincia di Rovigo. Le autorità hanno infine arrestato la banda coinvolta in queste attività criminali.

Furti nei supermercati, un colpo dietro l'altro e non in una sola città. La serie efferata di rapine, però, è giunta alla sua conclusione dopo il tentativo di saccheggio dell'Aldi di Rovigo. Gli agenti della squadra mobile di Padova, da tempo sulle loro tracce, sono intervenuti immediatamente e, dopo un lungo inseguimento, hanno intercettato e arrestato i membri della banda a Comacchio. Immediatamente bloccati, nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato in auto numerosi arnesi da scasso, ricetrasmittenti, telefoni cellulari, passamontagna e altro abbigliamento utile al travisamento. Sono stati inoltre rinvenuti due divaricatori elettrici professionali del tipo in uso ai Vigili del Fuoco, strumento caratterizzante il modus operandi della banda. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Furti in sequenza nei supermercati con attrezzi rubati ai pompieri: in trappola la banda

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