Furti nei supermercati | rubati alcol salumi e salmone affumicato Cinque arresti

Furti in due supermercati della provincia di Viterbo nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo. Cinque persone sono state arrestate in due distinti interventi dei carabinieri avvenuti a Orte e Nepi. A Orte tre donne e un uomo sarebbero entrati all'interno di un supermercato portando via diversi generi alimentari: cibo, alcolici e salumi interi per un valore complessivo di circa 500 euro. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato subito le ricerche. Dopo alcuni accertamenti, i militari sono riusciti a rintracciare i quattro nei pressi di Vignanello e a fermarli. Le tre donne sono state portate nel carcere di Civitavecchia, mentre l'uomo nel penitenziario di Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

