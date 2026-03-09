I carabinieri di Parma hanno condotto un’operazione di vasta portata, controllando 97 persone e fermando più di 53 veicoli nelle strade della città. Durante le verifiche sono state sequestrate armi e sono stati intercettati tentativi di furto. L’intervento mira a contrastare il crimine organizzato e garantire la sicurezza pubblica.

I carabinieri di Parma hanno scatenato un’operazione massiccia contro il crimine organizzato, con 97 persone controllate e oltre 53 veicoli fermati nelle strade della città. L’intensificazione del presidio territoriale ha portato a diverse denunce per porto d’armi, furto e detenzione di stupefacenti. L’azione si è concentrata nel cuore urbano e nelle zone limitrofe, dove le pattuglie hanno operato in stretta sinergia tra la Sezione Radiomobile e le stazioni locali. I controlli mirano a arginare il degrado e prevenire i reati diffusi che minacciano la sicurezza dei cittadini emiliani. La rete operativa nella città delle pianure. Il dispositivo messo in campo ha coinvolto personale proveniente da tre stazioni distinte: quella di Parma Oltretorrente, Vigatto e Monticelli Terme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Parma: 97 controlli, armi e furti fermati dai Carabinieri

