A Giugliano, diverse auto sono state danneggiate e saccheggiate dopo l’evento circense serale. Decine di vetture hanno riportato vetri rotti e furti, creando preoccupazione tra i residenti. Un episodio che ha suscitato attenzione e richiesto interventi per garantire maggiore sicurezza nella zona.

Paura a Giugliano, dove l'altra sera si è verificato un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca a decine di cittadini. Alcune famiglie, dopo aver trascorso qualche ora al circo, al momento di rientrare hanno trovato una scena sconfortante: la propria auto – e molte altre parcheggiate nelle vicinanze – era stata vandalizzata. Secondo quanto raccontato nel video inoltrato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, ignoti avrebbero preso di mira numerose vetture, rompendo i finestrini e mettendo a segno furti all’interno degli abitacoli. Un raid che avrebbe interessato “altre decine di auto”, tutte danneggiate nello stesso modo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, auto vandalizzate dopo il circo: “Decine di vetture con vetri rotti e furti”

