Nelle ultime settimane si sono verificati numerosi furti nelle abitazioni della zona, con episodi che hanno interessato diverse abitazioni di residenti. Le autorità stanno indagando sugli episodi, cercando di individuare eventuali sospetti e motivi. Le forze dell’ordine monitorano attentamente la situazione e stanno rafforzando i controlli nel territorio. La comunità si trova ora a vivere una fase di preoccupazione crescente.

Siena, 27 febbraio 2026 – “In che veste è oggi qui?”, chiede il giudice Fabio Frangini riconoscendo la poliziotta che si è appena seduta sul banco dei testimoni. “Sì, rubano anche a casa nostra”, ribatte. Succede persino alle forze dell’ordine di ricevere visite in abitazione dai ladri che ogni giorno combattono grazie al lavoro svolto. Racconta infatti, sollecitata dalle domande del pm Alberto Bancalà, cosa accadde il 30 novembre 2022 quando rientrò a casa in Val d’Arbia, erano le 21 passate, vide la luce accesa. Furto in casa di un poliziotto, l’agente lo vede e lo arresta Bastò entrare per rendersi conto del caos, c’erano stati i ladri. “Provarono ad entrare dal garage della vicina, senza riuscirci”, racconta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di furti nelle abitazioni: colpo in casa di una poliziotta

Furti nelle abitazioni, Agnelli: "No alle armi e no alla paura. Ma vogliamo essere padroni a casa nostra"Il commissario provinciale della Lega: "L’appello che rivolgiamo a istituzioni, forze dell’ordine e cittadini è di lavorare insieme per riportare i...

Raffica di furti, un colpo ha fruttato 20mila euroUn fine settimana da dimenticare per la Vallesina, finita nel mirino di bande di malviventi che hanno messo a segno cinque furti in appartamento...

Temi più discussi: Ladri scatenati: raffica di furti tra Santarcangelo e Villa Verucchio; Raffica di furti nelle abitazioni: colpo in casa di una poliziotta; Raffica di furti nelle case: fermato ladro seriale (VIDEO); Raffica di furti e spaccate nella notte a Pesaro, schizzi di sangue lasciati sulle porte: caccia al ladro.

Raffica di furti nelle abitazioni: colpo in casa di una poliziottaSì, rubano anche a noi, dice al giudice che la riconosce, prima di testimoniare cosa accadde. Rubati monili d’oro e profumi di marca. Fra il 29 e 30 novembre e l’8 dicembre blitz in Val d’Arbia e a ... lanazione.it

Raffica di furti e spaccate nella notte a Pesaro, schizzi di sangue lasciati sulle porte: caccia al ladroPESARO Dopo i furti a raffica che hanno colpito le attività economiche di tre quartieri, le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili traditi ... corriereadriatico.it

Furti a raffica: ladri in azione nei pressi della piscina https://ebx.sh/7mM97Y facebook

Roma Termini, raffica di furti alla Coin: accusati 21 tra carabinieri e poliziotti. Complice la cassiera x.com