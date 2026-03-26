Raffica di furti nelle abitazioni

Nelle ultime ore, nella zona della Bassa si sono verificati diversi furti e tentativi di furto in abitazioni private. Gli episodi sono stati segnalati da residenti e stanno accertando le forze dell'ordine, che stanno procedendo con le indagini. Non sono ancora stati resi noti dettagli specifici sui responsabili o sui materiali sottratti.

Diversi furti sono stati messi a segno o tentati in varie abitazioni nella Bassa. Almeno un paio di intrusioni si sono verificate in un appartamento e in una villetta alle porte di Rio Saliceto, nella zona di San Lodovico, oltre che nella vicina zona di Correggio, dove i ladri hanno agito mentre le abitazioni erano temporaneamente incustodite. In un caso i ladri sono riusciti a entrare, portando via alcuni oggetti in oro e alcuni piccoli elettrodomestici da cucina. Nell’altra abitazione, invece, il sistema d’allarme ha subito allertato il proprietario, il quale ha fatto intervenire un vicino di casa per verificare cosa stava accadendo. Vistisi scoperti, gli intrusi – tre persone – si sono allontanati in fretta, senza riuscire a portare via nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti nelle abitazioni Articoli correlati Raffica di furti nelle abitazioni: colpo in casa di una poliziottaSiena, 27 febbraio 2026 – “In che veste è oggi qui?”, chiede il giudice Fabio Frangini riconoscendo la poliziotta che si è appena seduta sul banco... Raffica di furti in auto e abitazioni, Empoli nel mirino dei malviventi. “Rubata la fede nuziale, che dolore”Empoli, 25 marzo 2026 – «Stavolta hanno portato via la cosa a cui tenevo di più: la fede della mia cara moglie scomparsa. RAFFICA DI FURTI NEL PORDENONESE TRA ABITAZIONI E AZIENDE | 19/11/2025 Altri aggiornamenti su Raffica di furti nelle abitazioni Temi più discussi: Raffica di furti nelle abitazioni; Raffica di furti in auto e abitazioni, Empoli nel mirino dei malviventi. Rubata la fede nuziale, che dolore; Raffica di furti nelle associazioni: rubati oltre 600 euro, ladri in fuga; Raffica di controlli in centro: droga e furti in serie nel mirino. Furto nella sede dei Blues. Scandicci calcio nel mirino. Sparito il fondo cassaIl colpo è stato messo a segno al campo Bartolozzi in piazza Marconi. Nella stessa nottata ladri in azione anche in altre due attività poco distanti. lanazione.it Raffica di furti in auto e abitazioni. Carraia nel mirino dei malviventi: Rubata la fede nuziale, che doloreNell’ultimo colpo messo a segno lunedì sera nel quartiere empolese, la vittima ha perso uno dei ricordi più cari ... lanazione.it 4 di sera. . Dopo la raffica di dimissioni, rischia anche Nordio Il commento di Riccardo Molinari a #4disera - facebook.com facebook Colapietra guida Uil Trasporti e Scisciani i librai di Torino Raffica di nomine all’AslTo3 x.com