Domenica 22 e lunedì 23 marzo si svolge il referendum sulla riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. I partiti si sono schierati in modo diverso rispetto alla consultazione e si attende l’affluenza degli elettori. Sono cinque le domande a cui si risponde in questa occasione.

Domenica 22 marzo (dalle 7 alle 23) e lunedì 23 (dalle 7 alle 15) urne aperte per votare al referendum confermativo della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è già entrato nella sua fase più insidiosa: quella dei numeri. E i numeri dicono una cosa netta: l’esito non dipenderà tanto da chi è convinto, quanto da chi si presenterà al seggio. L’affluenza torna a essere la variabile politica decisiva. Tutti i partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) sono schierati per il sì. Nel campo del sostegno alla riforma si colloca anche Roberto Vannacci, leader del movimento Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Referendum, come sono schierati i partiti? Quanto influirà l’affluenza? Cinque domande e risposte alla vigilia del voto

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