Fulmine a ciel sereno in casa Virtus | esonerato coach Ivanovic squadra affidata a Jakovljevic

In casa Virtus si registra un cambio di allenatore dopo la recente partita contro l’Olimpia Milano, conclusa con una sconfitta che non ha avuto effetti sulla classifica. L’allenatore Dusko Ivanovic è stato sollevato dall’incarico, e al suo posto è stato nominato Jakovljevic. La vicenda si è verificata pochi giorni dopo l’incontro, senza annunci ufficiali precedenti.

Bologna, 28 marzo 2026 - Fulmine a ciel sereno in casa Virtus. La sconfitta a Milano, con l’Olimpia, ancorché ininfluente, provoca l’esonero di Dusko Ivanovic, il coach dell’ultimo scudetto bianconero. Alle 18,45 di ieri il comunicato: “Virtus Pallacanestro Bologna comunica di aver sollevato dall’incarico di head coach il signor Dusko Ivanovic. Contestualmente, la società rende noto che anche l’assistente coach Nenad Trajkovic conclude l’esperienza in bianconero. Virtus Pallacanestro Bologna desidera esprimere il più sentito ringraziamento a coach Ivanovic per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Un ringraziamento è altresì rivolto a Nenad Trajkovic. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fulmine a ciel sereno in casa Virtus: esonerato coach Ivanovic, squadra affidata a Jakovljevic Articoli correlati Leggi anche: Terremoto in casa Virtus: esonerato Dusko Ivanovic. Squadra affidata a Nenad Jakovljevic Leggi anche: Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice Jakovljevic Una selezione di notizie su Fulmine a ciel sereno in casa Virtus... Temi più discussi: Kunz: per Santanchè la richiesta di dimissioni un ‘fulmine a ciel sereno’; Partito ORA!: Stangata da 20 milioni per i comuni Maceratesi, davvero un fulmine a ciel sereno?; Fulmine a ciel sereno in casa Virtus: esonerato coach Ivanovic, squadra affidata a Jakovljevic; CONSORZIO DI BONIFICA: IL PRESIDENTE COTUGNO SI E’ DIMESSO. Santanchè, il compagno Kunz: Un fulmine a ciel sereno. Ma sembrerebbe che a spingere per le dimissioni siano stati altriDopo le dimissioni dall’incarico di ministra del Turismo, Daniela Santanchè riceve parole di conforto e sostegno dal compagno ... dire.it Mister 2 miliardi che scandalizzò l'Italia. Beppe Savoldi si è spento a 79 anniLa notizia è arrivata a metà pomeriggio, come un fulmine a ciel sereno mentre tutta Italia stava aspettando la sfida con l'Irlanda. tuttomercatoweb.com : ’ Fulmine a ciel sereno al Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro: si è dimesso il presidente Raffaele Cotugno - facebook.com facebook Un fulmine a ciel sereno #LazioMilan #AvantiLazio x.com