Fullkrug pronto a dire addio il Milan lo saluta a fine stagione

Fullkrug, arrivato in prestito durante il mercato invernale, si avvia a lasciare il Milan al termine della stagione in corso. La sua avventura con il club sta per concludersi, secondo quanto riferito. La decisione di terminare il prestito è ormai definita, e il calciatore si prepara a salutare i tifosi e il team.

L’avventura di Niclas Fullkrug al Milan è da considerarsi prossima al termine. Il centravanti, arrivato in prestito in rossonero durante il calciomercato invernale, è pronto a salutare il club alla fine del campionato in corso. Fullkrug verso l’addio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il destino del tedesco è quello di tornare, almeno temporaneamente, a vestire la maglia del West Ham. Il Milan, infatti, non avrebbe intenzione di riscattare il cartellino della punta classe 1993 che, con ogni probabilità, cercherà una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fullkrug pronto a dire addio, il Milan lo saluta a fine stagione Articoli correlati Ultima a San Siro con il Milan, è pronto a dire addio ai rossoneriLa partita tra Milan e Genoa, valida per la diciannovesima giornata di Serie A potrebbe essere l’ultima per un calciatore rossonero a San Siro. Fiorentina, Kean può dire addio alla fine della stagione: destinazione a sorpresa | CMDopo una stagione da favola, Moise Kean sta faticando a confermarsi in questo campionato, molto difficile per la squadra viola che sta lottando per... Contenuti utili per approfondire Fullkrug pronto Argomenti discussi: Due acquisti via dopo neanche un anno: il Milan è pronto a salutarli. Moretto: Il Milan accelera per Fullkrug: Tare pronto a bloccarlo, contatti con il West Ham e gli agentiLa priorità del Milan sul mercato di gennaio è un nuovo attaccante e un nome prende quota: Niclas Fullkrug. Il pareggio con il Sassuolo ha rilanciato i problemi del Diavolo in fase offensiva. Due goal ... calciomercato.com Fullkrug si presenta: Milan, spero di essere all'altezza. Tridente? Allegri sa cosa fareÈ arrivato ad inizio gennaio ed ha già collezionato due presenze (partendo dalla panchina) con la maglia rossonera, ma solo ora Niclas Fullkrug si presenta ufficialmente come nuovo attaccante del ... corrieredellosport.it