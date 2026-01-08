La sfida tra Milan e Genoa, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, potrebbe rappresentare l'ultima partita di un giocatore rossonero a San Siro. La partita si svolgerà in un momento di cambiamenti per il club, segnando un possibile addio di un calciatore che ha condiviso molte stagioni con i rossoneri. Un’occasione importante per riflettere sulla storia e il futuro della squadra.

La partita tra Milan e Genoa, valida per la diciannovesima giornata di Serie A potrebbe essere l’ultima per un calciatore rossonero a San Siro. Il calciomercato tiene banco in casa Milan con il club che, dopo aver preso Niclas Fullkrug per rinforzare il proprio reparto avanzato, è alla ricerca di un nuovo difensore di esperienza per sistemare il pacchetto arretrato. Addio in arrivo in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Quella odierna potrebbe essere l’ultima partita di David Odogu con la maglia del Milan. Il giovane difensore tedesco non riesce a trovare spazio nella formazione rossonera con il giovane tedesco che potrebbe cambiare squadra già tra pochi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ultima a San Siro con il Milan, è pronto a dire addio ai rossoneri

