Un uomo di 50 anni, già condannato in passato, è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver tentato di fuggire a tutta velocità e aver causato danni a una parete di un commissariato. Durante un controllo in viale San Teodoro, la polizia ha arrestato anche un uomo di 41 anni, denunciandolo per possesso di strumenti alterati o grimaldelli.

L'uomo ha tentato in tutti i modi, insieme ad un complice, di fuggire da una volante della questura di Catania, scatenando la sua ira anche durante gli accertamenti in ufficio. Denunciato il complice La polizia ha arrestato un catanese di 50 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lo ha denunciato, insieme al complice 41enne, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli durante un controllo in viale San Teodoro. L’auto con a bordo i due uomini è sembrata subito sospetta agli operatori, perchè entrambi sono già noti alle forze dell'ordine per reati di particolare allarme sociale e non si sarebbero dovuti trovare a quell’ora in quel luogo, ma nelle proprie abitazioni poiché rispettivamente sottoposti alle misure della sorveglianza speciale e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Fugge a tutto gas e danneggia una parete del commissariato: ai domiciliari 50enne recidivo

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