Cassino tenta di rubare una moto in via De Nicola 50enne pluripregiudicato ai domiciliari

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino hanno arrestato un uomo di circa 50 anni residente nel territorio, accusato di aver tentato di rubare una moto in via De Nicola. L'uomo, che si trovava già ai domiciliari, è stato fermato durante il tentativo di furto, che è stato interrotto prima che potesse portare a termine l'azione.

L'operazione è scattata a seguito di una tempestiva segnalazione giunta alla sala operativa, che indicava un tentativo di furto in corso ai danni di una moto L'operazione è scattata a seguito di una tempestiva segnalazione giunta alla sala operativa, che indicava un tentativo di furto in corso ai danni di una moto parcheggiata in via Enrico De Nicola. Un equipaggio delle Volanti, giunto rapidamente sul posto, ha trovato immediato riscontro della nota, individuando e bloccando il sospettato. Dai successivi controlli in banca dati è emerso che il cinquantenne era già gravato da numerosi precedenti di Polizia. L'immediata... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Fares sorpreso a rubare una moto. Lui in cella, ai domiciliari il compliceIl giudice delle direttissime ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo... Tenta di rubare uno scooter in un centro commerciale, ai domiciliari ladro 19enneUn giovane ladro di 19 anni, senza precedenti penali, è stato sorpreso ad armeggiare su una moto insieme ad un complice, in un centro commerciale di... Contenuti utili per approfondire Cassino tenta di rubare una moto in via... Discussioni sull' argomento Finanziamenti e lotta al Covid: 5 anni di buona amministrazione; Tenta di rubare 500 euro di prodotti nel supermercato. Tenta di rubare una moto, arrestatoIl Gip del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste, ha convalidato l’arresto ed è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari ... ciociariaoggi.it Cassino, tenta di rubare una moto in via De Nicola: arrestato 50enneProsegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Commissariato di Polizia di Stato di Cassino, volta a contrastare ... msn.com Le parole del sindaco di Cassino e candidato per il Pd al termine dello spoglio delle elezioni provinciali - facebook.com facebook