Inseguimento in Val Brembana ecco la refurtiva recuperata Uno dei ladri ancora in fuga

In Val Brembana, sono stati recuperati parte dei beni sottratti durante un inseguimento a Sedrina. Uno dei sospetti è ancora in fuga. La refurtiva comprende numerosi monili in oro, provenienti da tre furti in abitazione avvenuti tra le 17 e le 18. Le forze dell'ordine proseguono le indagini per rintracciare gli altri responsabili.

Sedrina. Lo hanno trovato in possesso di un ingente quantitativo di monili in oro, risultato provento di tre furti in abitazione messi a segno tra le 17 e le 18.45 nei comuni di San Giovanni Bianco e Moio de Calvi. L’uomo, un cittadino albanese privo di fissa dimora, viaggiava come passeggero a bordo dell’Alfa Romeo Junior che lunedì sera, 12 gennaio, ha dato origine a un rocambolesco inseguimento lungo la Statale della Val Brembana, rimasta paralizzata per ore a causa dell’incidente che ha concluso la fuga. L’inseguimento, durato circa cinque minuti, si è interrotto quando l’auto – risultata rubata – ha tentato un sorpasso azzardato, schiantandosi contro una Ford che procedeva in senso opposto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Inseguimento in Val Brembana dopo il furto a Moio de' Calvi: ladri si schiantano a Sedrina, uno finisce nel Brembo.

