Tre furti poi l’inseguimento e l’incidente che ha paralizzato la Statale Refurtiva recuperata un ladro ancora in fuga

A Sedrina, tre furti in abitazione sono stati segnalati tra le 17 e le 18. Dopo un inseguimento, si è verificato un incidente che ha causato il blocco della Statale. La refurtiva, consistente in monili in oro, è stata recuperata, mentre uno dei ladri è ancora in fuga. Le forze dell’ordine continuano le ricerche per identificare gli altri responsabili e garantire la sicurezza della zona.

Sedrina. Lo hanno trovato in possesso di un ingente quantitativo di monili in oro, il bottino dei tre furti in abitazione messi a segno tra le 17 e le 18.45 nei comuni di San Giovanni Bianco e Moio de Calvi. L'uomo, un cittadino albanese privo di fissa dimora, viaggiava come passeggero a bordo dell'Alfa Romeo Junior che lunedì sera, 12 gennaio, ha dato origine a un rocambolesco inseguimento lungo la Statale della Val Brembana, rimasta paralizzata per ore a causa dell'incidente che ha concluso la fuga. L'inseguimento, durato circa cinque minuti, si è interrotto quando l'auto – risultata rubata – ha tentato un sorpasso azzardato, schiantandosi contro una Ford che procedeva in senso opposto.

