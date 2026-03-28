Un'auto ha attraversato un cantiere sulla A1 prima di proseguire a zigzag sui campi circostanti. Gli agenti della squadra mobile di Lodi, che avevano notato il veicolo, hanno deciso di fermarlo. Al volante c'era un uomo che trasportava circa due chili di cocaina.

Inseguimento sulla A1 verso Piacenza: un ventenne corre a zigzag tra le corsie, sfonda la recinzione di un cantiere e prova a sparire tra i campi. In auto aveva due chili di cocaina e soldi Procedeva a zigzag a bordo della sua Opel e i poliziotti della squadra mobile di Lodi, notandolo, hanno deciso di fermarlo. Ma lui, un marocchino di 20 anni, ha premuto il pedale sull'acceleratore e imboccato l'autostrada A1 verso Piacenza. È successo venerdì mattina. All'altezza di Pontenure, dopo Piacenza, l'uomo ha sfondato le recinzioni di un cantiere a bordo autostrada, andando a finire in un fondo tra i campi coltivati. Abbandonata l'auto, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato ritrovato e bloccato mentre si era riparato in una cascina della zona. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Fuga da film sulla A1: sfonda un cantiere e corre nei campi con 2 chili di cocaina

Articoli correlati

Inseguimento da film sull'A1: fuga per 40 chilometri, speronate 2 pattuglie. Arrestato con 21 kg di cocainaUn inseguimento lungo oltre 40 chilometri, due pattuglie speronate e un carico di oltre 21 chili di cocaina nascosto nell’auto.

Inseguimento da film sulla Domiziana, si schianta con l’auto rubata e scappa nei campiMattinata movimentata lungo la fascia costiera casertana, dove i Carabinieri hanno intercettato un’auto rubata al termine di un inseguimento...

Una selezione di notizie su Fuga da film sulla A1 sfonda un...

Temi più discussi: Colpo nella sala scommesse e fuga da film: presi due ventenni; Back to the Dawn – Una fuga da Alcatraz bestiale; Inseguimento da film a Centocelle: bloccato con quasi un chilo di marijuana; Il film più indimenticabile di Kurt Russell: dove vederlo oggi.

Fuga da film dalla Consuma a Poppi. Arrestato: aveva documenti falsiQuindici chilometri di fuga a tutta velocità, dalla Consuma fino a Poppi, tallonato dalle gazzelle del Radiomobile di Bibbiena. Una scena da film. È l’inseguimento che mercoledì mattina ha tenuto col ... lanazione.it

The life that remains: il film sulla famiglia in fuga da GazaAl via Mondovisioni, il grande cinema del reale tra attualità e informazione, questo il tema della rassegna che torna a fare tappa a Castiglion Fiorentino con appuntamenti oggi, il 21, 28 febbraio e ... lanazione.it

Gli altri sono specchi che ci dovrebbero spingere ad amare le parti di noi che più detestiamo... Non capirlo e pensare che all'esterno ci siano dei responsabili del nostro dolore significa fuga da sé stessi mediante proiezione... Riflessioni personali, 28. 03. 202 - facebook.com facebook

La vita rocambolesca di Elsa Oliva, dalla fuga da casa da giovanissima all'impegno nella Resistenza con il nome di battaglia "Volante Elsinki". Ribelle da sempre "per istinto", come dice lei stessa, nel dopoguerra si impegnerà in politica sino agli anni '70. La s x.com