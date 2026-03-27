Questa mattina, poco dopo le 9, in via XXV Aprile, due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente frontale. Due donne sono state ferite e trasportate in ospedale. Le cause dello schianto sono ancora da accertare. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 9. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia stradale e polizia locale ANCONA - Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 9, in via XXV Aprile, dove due auto, per cause da chiarire, si sono scontrate frontalmente tra di loro. Ad avere la peggio due donne, entrambe rimaste ferite dopo lo schianto. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, la polizia locale, la polstrada e i vigili del fuoco. Per le due donne coinvolte è stato necessario il trasporto in ospedale con due codici di media gravità. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Doppio incidente tra mezzi pesanti in A14, disagi al traffico per la chiusura del tratto dorico dell'autostrada in direzione sud 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Frontale in via XXV Aprile, due donne ferite nello schianto: entrambe finiscono in ospedale

Articoli correlati

Violento frontale fra due auto: due donne e una ragazzina finiscono in ospedaleUn grave scontro fra due auto rende necessario l'arrivo dei soccorsi e, alla fine, due donne e una ragazzina vengono portate in ospedale.

Schianto frontale, tre persone finiscono in ospedaleL'incidente si è verificato oggi 25 febbraio attorno alle 15 in via Bassa Seconda a Campodarsego.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Frontale in via XXV Aprile due donne...

Discussioni sull' argomento Santhià: scontro frontale tra auto e moto, centauro ferito; Santhià: scontro tra una moto e una vettura. Ferito il centauro, illeso l’automobilista; Auto contro moto: il centauro portato al pronto soccorso; Frontale in via Europa a Salò. Feriti anche tre bambini.

Frontale tra auto: due donne in ospedaleL'incidente in via XXV Aprile È di due feriti il bilancio di un frontale avvenuto questa mattina attorno alle 9:00 in via XXV Aprile ad Ancona. A finire al Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di T ... youtvrs.it

Frontale a Silvi: motociclista finisce in ospedale in gravi condizioni - facebook.com facebook