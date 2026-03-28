Freestyle SlopeStyle di Silvaplana | Höfflin e Ruud vincono le finali Gasslitter ottava Tabarelli sedicesimo

Nel freestyle e slope style di Silvaplana, le finali sono state vinte rispettivamente da due atleti svizzeri e un norvegese. La vincitrice femminile ha totalizzato 80,07 punti, seguita dalla seconda classificata e da un'altra concorrente. Tra gli uomini, il primo classificato ha ottenuto 83,52 punti, superando due altri atleti. Nella gara maschile, Gasslitter si è classificato ottavo, mentre Tabarelli si è fermato al sedicesimo posto.

La svizzera si impone con 80,07 davanti a Muir e Tanno nel femminile. Il norvegese domina con 83,52 su Sildaru e Forehand. La 18enne altoatesina chiude una stagione splendida, Tabarelli non trova feeling con il tracciato dopo il trionfo di Tignes Si chiude con un doppio podio elvetico-norvegese l’ultima tappa stagionale di SlopeStyle di Coppa del Mondo a Silvaplana, in Svizzera. Per i colori azzurri Maria Gasslitter conquista un ottavo posto che corona una stagione di altissimo livello, mentre Miro Tabarelli — reduce dallo storico trionfo di Tignes — non riesce a trovare il giusto feeling con il tracciato elvetico e chiude sedicesimo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Miro Tabanelli e Maria Gasslitter piazzati nelle ultime gare di slopestyle. Ruud e Hoefflin vincono in Coppa del MondoA Silvaplana (Svizzera) è andata in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle che è stata grande... Leggi anche: LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: siamo alle battute finali, Gasslitter aggrappata alla qualificazione Una raccolta di contenuti su Freestyle SlopeStyle di Silvaplana H... Temi più discussi: Miro Tabanelli qualificato per la finale dello SlopeStyle nell’ultima prova di Cdm a Silvaplana, Donaggio out di un nulla; Un'altra finale per Miro Tabanelli: qualificazione solida nello Slopestyle di Silvaplana per l'asso modenese; Sci freestyle, Miro Tabanelli sogna il back-to-back nell’ultimo slopestyle della stagione a Silvaplana; Tabanelli, Donaggio e Gasslitter in gara a SilvaPlana nell’ultimo SlopeStyle della stagione. Slopestyle, Tabanelli e Gasslitter brillano nell'ultima tappa di CoppaLa stagione della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina spettacolare dello sci freestyle e protagonista attesa alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si è conclusa a Silvaplana, in Svizz ... it.blastingnews.com Sci: Slopestyle, azzurri esclusi dal podio in Svizzera nelle gare finali di Coppa del MondoL’ultimo SlopeStyle stagionale è di Birk Ruud: il norvegese ha dominato la prova di Silvaplana (Svizzera) nella tappa conclusiva della stagione di Coppa del Mondo: sono stati 83,52 i punti raccolti da ... napolimagazine.com Ruud e Höfflin vincono l’ultimo slopestyle stagionale di Silvaplana, nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo. Leggi le news: https://tinyurl.com/mz4wayna #wearefisi #fisinews - facebook.com facebook