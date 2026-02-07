LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | siamo alle battute finali Gasslitter aggrappata alla qualificazione

Alle Olimpiadi, Gasslitter cerca di conquistare la qualificazione nel freestyle femminile. La competizione è agli ultimi istanti, e la giovane snowboarder italiana si gioca tutto nelle ultime run. Liu si avvicina sempre di più, migliorando il punteggio e mettendo pressione sulla nostra atleta, che al momento si trova decima. La tensione è palpabile, mentre le atlete spingono al massimo per entrare in finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11 Si migliora anche Liu, che conquista 55.10 punti superando, di pochissimo, la nostra Gasslitter, al momento decima. 12.09 QUARTA KRUMME! La statunitense è matematicamente in finale con un ottimo 64.93. Oltre lei, le atlete già certe del passaggio del turno sono Grenmaud, Gu e Muir. Gasslitter al momento è nona. 12.07 Termina la gara Krumme, aspettiamo il punteggio dei giudici ma la statunitense potrebbe superare l’azzurra. 12.06 Solo 51.03 per Maria, che deve contare sul 58.66 della prima run. Al momento l’azzurra è all’ottavo posto e deve aspettare il termine della manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Pechino, Maria Gasslitter ha fatto una buona prima run nel freestyle slopestyle femminile.

Questa mattina alle Olimpiadi si sono svolte le prime manche di freestyle e slopestyle femminile.

