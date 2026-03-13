Durante le qualifiche Sprint del GP della Cina, la Ferrari si è piazzata al quarto e sesto posto, segnando una prestazione importante nel secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Frederic Vasseur ha commentato i risultati, sottolineando che le vetture sono rimaste leggermente più vicine a Mercedes, ma che la nuova ala non è stata utilizzata per motivi tecnici.

Quarto e sesto posto per la Ferrari al termine delle qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, le due Rosse hanno confermato le proprie problematiche nel time-attack, ricordando quanto accaduto la settimana scorsa in Australia. Il britannico Lewis Hamilton, dunque, sarà in seconda fila, alle spalle delle due Mercedes del connazionale George Russell e di Kimi Antonelli, nonché della McLaren di Lando Norris. A fare il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport è stato il Team Principal, Frederic Vasseur: “ Onestamente credo che dovremo analizzare quanto è accaduto, rispetto al primo appuntamento di questo campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur analizza le qualifiche Sprint in Cina: “Leggermente più vicini a Mercedes, non usiamo la nuova ala per un motivo”

