Durante la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia, gara inaugurale del Mondiale 2026 di F1, la Ferrari ha mostrato segnali incoraggianti. Frederic Vasseur ha commentato l’andamento delle prove, sottolineando un avvio positivo, ma ha anche evidenziato la necessità di miglioramenti significativi. La giornata si è conclusa con riscontri favorevoli, anche se si riconosce l’importanza di crescere ulteriormente nelle prossime sessioni.

La prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia, gara inaugurale del Mondiale 2026 di F1, ha fornito indicazioni incoraggianti per la Ferrari. Dopo i segnali positivi già emersi nei test precampionato, la SF-26 ha confermato di poter rappresentare una buona base di partenza per la stagione, anche se il vero valore delle forze in campo emergerà soltanto con il passare dei week end e con l’arrivo degli sviluppi tecnici. Al termine del venerdì di Melbourne, Lewis Hamilton ha chiuso con il quarto tempo davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, quinto. Un risultato interessante soprattutto per il pilota britannico, che si presenta al nuovo campionato dopo un finale di 2025 particolarmente complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur non si sbilancia: “Un avvio positivo, ma dobbiamo crescere molto”

Frederic Vasseur: “Shakedown molto positivo a Barcellona, ma il Bahrain dirà la verità”Riscontri da prendere con le molle al termine della cinque-giorni di Barcellona dedicata allo Shakedown delle monoposto di F1 2026.

Frederic Vasseur non si sbilancia sulla nuova Ferrari: “Concentrati solo sul migliorare la vettura”La Ferrari manda in archivio la sua prima giornata della seconda serie di test di Sakhir (Bahrain) con la consapevolezza che il percorso sarà ancora...

Tutto quello che riguarda Frederic Vasseur.

Temi più discussi: Modifica alle partenze, la Ferrari non ci sta: Sorpresi dalla FIA, abbiamo fatto delle scelte; F1 2026. Era chiaro che sarebbe diventato un problema: Vasseur rivela i 'compromessi' del motore Ferrari; F1, Vasseur all’attacco: In Italia è tutto amplificato intorno alla Ferrari. Io devo proteggere la squadra; Basso profilo Ferrari, Vasseur: In Australia con concentrazione e umiltà.

Vasseur: Buona partenza per la Ferrari, ma dobbiamo ancora crescereFred Vasseur ha commentato la prima giornata di libere in Australia della Ferrari: Nel complesso direi che è stata una buona giornata, ma abbiamo ancora parecchio da imparare riguardo a questa nuova ... sport.sky.it

Frederic Vasseur: Affronteremo il weekend in Australia con concentrazione e umiltàIl conto alla rovescia sta per terminare. Il Mondiale 2026 di F1 sta per cominciare, a Melbourne (Australia) il primo week end della stagione (6-8 marzo). oasport.it

Sfera sfera delle mie brame... "A Melbourne capiremo chi siamo e dove stiamo". -Frederic Vasseur - ... lo so, era uno specchio. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com facebook

Lunga chiacchierata con Frederic Vasseur alla vigilia del weekend di Melbourne x.com