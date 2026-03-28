Il leader di un partito politico ha commentato una vicenda riguardante un funzionario tedesco, chiedendo che un rappresentante diplomatico venga convocato dall'autorità competente. Ha affermato che la piazza è dedicata alla protesta contro la guerra e contro i leader che la innescano, sottolineando come la concentrazione di potere globale venga utilizzata per provocare conflitti.

“Questa è la piazza del No alla guerra e del No ai re che le guerre le scatenano. In questo mondo c’è una concentrazione di potere sempre più enorme e chi ha questo potere lo usa per scatenare guerre. Questa è la piazza che dice democrazia”. Così Nicola Fratoianni di Avs rispondendo ai giornalisti durante la manifestazione ‘No Kings’ a Roma. “La vicenda che ha colpito Ilaria Salis questa mattina richiama la democrazia in modo potente – aggiunge. – Prendiamo atto positivamente che la Questura di Roma ha smentito ogni relazione tra il cosiddetto controllo preventivo e la manifestazione di oggi. Ne siamo contenti. Ma la questione è ancora più... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fratoianni: "Salis? Vicenda enorme, Tajani convochi l'ambasciatore tedesco"

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Fratoianni: Salis Vicenda enorme, Tajani convochi l'ambasciatore tedesco