Fratoianni | Salis? Vicenda enorme Tajani convochi l' ambasciatore tedesco
Il leader di un partito politico ha commentato una vicenda riguardante un funzionario tedesco, chiedendo che un rappresentante diplomatico venga convocato dall'autorità competente. Ha affermato che la piazza è dedicata alla protesta contro la guerra e contro i leader che la innescano, sottolineando come la concentrazione di potere globale venga utilizzata per provocare conflitti.
“Questa è la piazza del No alla guerra e del No ai re che le guerre le scatenano. In questo mondo c’è una concentrazione di potere sempre più enorme e chi ha questo potere lo usa per scatenare guerre. Questa è la piazza che dice democrazia”. Così Nicola Fratoianni di Avs rispondendo ai giornalisti durante la manifestazione ‘No Kings’ a Roma. “La vicenda che ha colpito Ilaria Salis questa mattina richiama la democrazia in modo potente – aggiunge. – Prendiamo atto positivamente che la Questura di Roma ha smentito ogni relazione tra il cosiddetto controllo preventivo e la manifestazione di oggi. Ne siamo contenti. Ma la questione è ancora più... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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