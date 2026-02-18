Iran media | Teheran ha convocato l’ambasciatore tedesco

Teheran ha convocato l’ambasciatore tedesco dopo aver scoperto che alcuni politici di Berlino avevano criticato duramente l’Iran sui social media. La decisione arriva in risposta alle accuse di attività anti-iraniane in Germania, che il governo di Teheran considera ingiustificate. Il ministro degli Esteri iraniano ha spiegato che questa mossa serve a tutelare gli interessi nazionali e a ribadire la fermezza del paese di fronte alle interferenze esterne.

L'Iran ha convocato l'ambasciatore tedesco designato per esprimere una formale protesta contro quelle che Teheran definisce "attività anti-iraniane" sul territorio tedesco e contro le posizioni ritenute "distruttive" da parte di esponenti politici di Berlino. Lo riferisce l'emittente televisiva statale iraniana, secondo cui il diplomatico Axel Dittmann ha avuto un colloquio presso il ministero degli Esteri di Teheran, durante il quale gli sarebbe stata notificata la rimostranza ufficiale del governo iraniano. Al momento non è stato reso noto quando si sia svolto l'incontro.