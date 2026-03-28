Un bus con 15 turisti israeliani a bordo si è ribaltato in Francia, mentre percorreva un pendio in retromarcia. L'incidente ha provocato la morte di una ragazza di 12 anni. Le autorità locali stanno intervenendo sul posto per i soccorsi e le operazioni di recupero. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Dopo aver percorso diversi metri in retromarcia lungo un pendio, il bus che trasportava 15 turisti israeliani di ritorno da una vacanza si è ribaltato. Nell’incidente è morta una giovane di 12 anni. Le cause devono ancora essere ricostruite Un tragico incidente avvenuto in Francia, sulle Alpi francesi, ha coinvolto un bus con a bordo 15 turisti di nazionalità israeliana. Secondo gli ultimi aggiornamenti che è stato possibile apprendere, il bilancio vittime è più doloroso di quanto si possa immaginare. A rimanere vittima infatti,una giovane adolescente di appena 12 anni. Mentre, due feriti lievi sono stati trasportati al pronto soccorso. Le dinamiche dell’episodio devono ancora essere ricostruite, ma per ora sembra che il bus non sia riuscito a fermarsi durante una discesa in retromarcia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francia, bus di turisti israeliani si ribalta: muore una 12enne

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