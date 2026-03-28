In un'intervista, l'attore ha parlato della sua esperienza personale, spiegando di aver smesso di seminare e di dedicarsi a raccogliere, mantenendo vivo il desiderio di restare bambino. Ha descritto il suo carattere come irrequieto e leggero, evidenziando anche il bisogno di affetto che lo accompagna. Non sono state fatte deduzioni sul suo successo o sulla sua carriera, ma solo dati diretti delle sue parole.

Ci sono artisti che, anche quando fanno ridere, lasciano sempre intravedere una crepa. Non una ferita esibita, non il gusto compiaciuto della malinconia, ma una sottile linea d’inquietudine che attraversa tutto: la voce, i tempi comici, gli scarti improvvisi, persino il modo in cui si sottraggono alla retorica. Francesco Paolantoni appartiene a questa categoria rara. La sua comicità, così riconoscibile e insieme così sfuggente, sembra nascere proprio da lì: da una fanciullezza mai davvero abbandonata, da un’irrequietezza antica, da una leggerezza che non è superficialità ma forma di sopravvivenza. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Francesco Paolantoni si racconta con una sincerità spiazzante, quasi disarmata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesco Paolantoni, l'intervista all'attore: “Non semino più, raccolgo e provo ancora a restare bambino”

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E oltre agli ospiti fissi Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, oggi arrivano Andrea Delogu, Flora Canto e Vincenzo Albano x.com