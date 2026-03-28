Una frana si è verificata nel centro di Silvi, in provincia di Teramo, causando il crollo di una villetta e la chiusura di una strada provinciale. Il fronte della frana, attivo da settimane nella zona, si sta espandendo in modo rapido, coinvolgendo ulteriori aree del paese. La situazione viene monitorata dalle autorità locali, mentre le case vicine sono state evacuate.

Paura tra i residenti del paese di Silvi, in provincia di Teramo, a causa di una frana. Da settimane un movimento franoso, che ricorda quello di Niscemi in Sicilia, sta interessando la zona collinare di Santa Lucia, una frazione di Silvi, oltre al centro abitato. Le case stanno scivolando lentamente a valle insieme a parte della strada provinciale. Frana a Silvi paese, crolla una villa Costa sta succedendo a Silvi paese a causa della frana Le similitudini con Niscemi Frana a Silvi paese, crolla una villa Nella mattinata di oggi, sabato 28 marzo, una villetta è crollata. L’abitazione non era tra quelle considerate maggiormente a rischio, ma era stata comunque evacuata in via precauzionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frana nel paese di Silvi, le case scivolano verso valle: crollata una villetta e provinciale chiusa

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