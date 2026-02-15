Rocca d’Arce frana nella notte | evacuazioni e strada provinciale chiusa

Una frana si è verificata nella notte a Rocca d’Arce, causando l’evacuazione di alcune abitazioni e la chiusura della strada provinciale. La massa di terra e sassi ha rotto parte della parete vicino all’ingresso del centro storico in via Re Manfredi, creando un rischio immediato. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza la zona e accompagnare le persone in salvo. Sul posto sono arrivati anche i tecnici per valutare i danni e pianificare le operazioni di messa in sicurezza. La strada provinciale rimane chiusa al traffico fino a nuovo avviso.

Crollo all'ingresso del centro storico in via Re Manfredi. Il sindaco Pantanella firma un'ordinanza urgente, in corso verifiche sulla stabilità dell'area.

Paura nella notte a Rocca d'Arce, dove alcuni residenti sono stati evacuati a scopo precauzionale dopo un crollo seguito da un movimento franoso di notevoli dimensioni. La frana ha interessato anche una parte di un muro all'ingresso del centro storico, in via Re Manfredi, travolgendo l'area sottostante. L'episodio, definito «drammatico», solo per una fortuita casualità non ha provocato conseguenze più gravi a persone o abitazioni.