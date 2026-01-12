Frana sulla provinciale | strada completamente chiusa al traffico

Una frana sulla Strada Provinciale 88 nel Comune di Contrada ha causato la chiusura completa della strada al traffico. La situazione è in fase di monitoraggio e si stanno valutando interventi di messa in sicurezza. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alle eventuali indicazioni e di pianificare percorsi alternativi. La situazione rimane in evoluzione e verranno fornaggiornamenti non appena disponibili.

Tempo di lettura: < 1 minuto L'evento franoso che ha interessato la Strada Provinciale 88, nel territorio del Comune di Contrada, è in continua evoluzione. Alla luce delle valutazioni tecniche effettuate, la Provincia di Avellino ha stabilito che non sussistono più le condizioni di sicurezza per il transito veicolare. La Strada Provinciale 88 è pertanto completamente chiusa al traffico. Dura la reazione del sindaco di Contrada, Pasquale De Santis: "Si tratta di una strada principale che ha di fatto già paralizzato intere famiglie. Non oso immaginare le conseguenze per i mezzi di soccorso, come ambulanze o vigili del fuoco.

Frana sulla Strada Provinciale 88 a Contrada (Av), lunedì vertice in Prefettura . L’emergenza sarà al centro di un vertice convocato dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per le 12.30, con l’obiettivo di individuare soluzioni nel breve e lungo periodo. - facebook.com facebook

Frana a Fontanelice per il maltempo, strada provinciale interrotta x.com

