Frana di Pian del Mugnone | minacciata una villetta Evacuate 5 persone

Una frana sulla strada regionale Faentina a Pian del Mugnone ha messo a rischio una villetta, portando all'evacuazione di cinque persone. L’incidente ha causato disagi al traffico tra Fiesole e Firenze. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare la stabilità dell’area e garantire la sicurezza delle abitazioni vicine. La situazione è sotto controllo, ma si proseguono le verifiche per prevenire ulteriori rischi.

Fiesole, frana sulla Faentina a Pian del Mugnone - Per causa in corso di verifica, martedì sera si è verificata una frana sulla Sr 302 Faentina, nel comune di Fiesole dal Km 5+100 al km 6+800, in località Pian del Mugnone. firenzetoday.it

Frana nel Fiorentino, evacuate 5 persone - Una frana si è verificata ieri sera sulla strada regionale 302 Faentina, nel comune di Fiesole, in località Pian del Mugnone, in provincia di Firenze: cinque le persone evacuare e la strada è stata ch ... ansa.it

Via Faentina è chiusa da stamattina - 7 gennaio 2026- in entrambi i sensi all’altezza di Pian di Mugnone a causa di una frana. Le transenne sono state messe all’intersezione con Via di Fonte Lucente. Secondo quanto fa sapere la Città Metropolitana di Firenz - facebook.com facebook

#at_Firenze a seguito di una Frana in Località Pian del Mugnone le linee sono deviate. Info su at-bus.it/avvisi x.com

