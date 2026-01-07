Frana di Pian del Mugnone | minacciata una villetta Evacuate 5 persone

Una frana sulla strada regionale Faentina a Pian del Mugnone ha messo a rischio una villetta, portando all'evacuazione di cinque persone. L’incidente ha causato disagi al traffico tra Fiesole e Firenze. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare la stabilità dell’area e garantire la sicurezza delle abitazioni vicine. La situazione è sotto controllo, ma si proseguono le verifiche per prevenire ulteriori rischi.

Ha provocato caos nel traffico, fra Fiesole e Firenze, la frana sulla strada regionale Faentina, a Pian del Mugnone. Ma ha anche messo a rischio una villetta sulla quale è rotolato un masso, frenato alla meglio dalla vegetazione. Cinque persone hanno dovuto lasciare l'abitazione. E non sanno quando potranno rientrare a casa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

