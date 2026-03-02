Video choc | la testa di Giorgia Meloni decapitata da una finta ghigliottina

È stato diffuso un video di circa cinque secondi che mostra una scena inquietante: una figura con una testa che assomiglia a quella di una leader politica viene decapitata con una finta ghigliottina. L’immagine è violenta e provocatoria, suscitando immediatamente reazioni di sdegno tra chi lo ha visto. La clip è diventata rapidamente oggetto di discussione sui social network.

Un video choc, breve, di appena 5 secondi ma che bastano per mostrare una scena dal significato agghiacciante. Nel frame un ragazzo che veste i panni del boia, con addosso una felpa nera e con il volto coperto da un passamontagna nero e un'ascia di cartone in mano vicino alla riproduzione di una finta ghigliottina. Alla base del patibolo, nello spazio che nelle esecuzioni della pena capitale in Francia era destinato alla testa, il volto del condannato a morte: Giorgia Meloni. Intorno al buco della vernice rossa sui bordi, a voler rappresentare probabilmente una macchia di sangue, a riprova del suo utilizzo. La finta lama che parte per la decapitazione simbolica tra l'esultanza di chi assiste alla scena, e che fa cadere il viso disegnato della premier in una cesta sottostante dove sembrano essere presenti altre 'teste'.