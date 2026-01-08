Recentemente, Donald Trump ha adottato un nuovo stile capillare, ispirato alla tendenza rosa associata a Barbie. Questa scelta sembra voler attirare l’attenzione e rinnovare la propria immagine pubblica. Il cambiamento di look del presidente degli Stati Uniti solleva interrogativi su quanto l’aspetto estetico possa influenzare la percezione politica e comunicativa. Un esempio di come l’immagine possa diventare uno strumento di strategia comunicativa.

© Vanityfair.it - Il presidente degli Stati Uniti con i capelli rosa Barbie: da ora si parlerà di rosa Trump?

