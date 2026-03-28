Formula 1 prove libere Gp Giappone | orari e dove vederle in tv

Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo si sono svolte le prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del campionato di Formula 1. L’evento si è disputato sul circuito di Suzuka e le sessioni sono state trasmesse in diretta televisiva e streaming. La manifestazione segna il ritorno delle competizioni mondiali in Giappone per questa stagione.

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Nella notte tra giovedì 26 marzo e venerdì 27 il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone – in diretta tv e streaming – terzo appuntamento della nuova stagione. Il weekend inizierà con le prime due sessioni di prove libere. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Cina, che ha fatto segnare il primo trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 e con la scuderia tedesca che ha ripetuto quindi ripetuto il risultato dell’esordio in Australia, con la Ferrari a inseguire. Lewis Hamilton ha festeggiato proprio a Shanghai il primo podio con la Rossa, mentre Leclerc è a caccia di riscatto dopo il quarto posto cinese. 🔗 Leggi su Seriea24.it

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