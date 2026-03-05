Formula 1 Gp Melbourne | orari delle prove libere e dove vederle in tv

Il campionato di Formula 1 torna con il Gran Premio di Melbourne, in Australia. Nella notte tra il 5 e il 6 marzo sono previste le prime prove libere della stagione. Le sessioni si svolgeranno in diverse fasce orarie e saranno trasmesse in televisione, permettendo agli appassionati di seguire l’andamento delle monoposto sul circuito australiano.

Il Mondiale di Formula 1 riparte dall’Australia con il Gran Premio di Melbourne. Nella notte tra il 5 e il 6 marzo sono in programma le prime prove libere della nuova stagione. La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio di Melbourne, primo appuntamento del Mondiale 2026. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo sono in programma le prove libere che daranno il via al fine settimana australiano. C’è grande attesa per le novità emerse dopo i test invernali tra Barcellona e Sakhir, con i riflettori puntati sui principali team della griglia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

A Melbourne, sul circuito semicittadino dell'Albert Park, prenderà il via la nuova stagione con le Ferrari a caccia di riscatto

La Formula 1 cambia la procedura di partenza in vista del Gran Premio d'Australia 2026. La rimozione dell'MGU-H dai nuovi power unit ha imposto un adeguamento tecnico per evitare problemi di turbo lag

