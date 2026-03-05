Formula 1 Gp Melbourne | orari delle prove libere e dove vederle in tv

Il campionato di Formula 1 torna con il Gran Premio di Melbourne, in Australia. Nella notte tra il 5 e il 6 marzo sono previste le prime prove libere della stagione. Le sessioni si svolgeranno in diverse fasce orarie e saranno trasmesse in televisione, permettendo agli appassionati di seguire l’andamento delle monoposto sul circuito australiano.

F1, via al Mondiale con il Gp d'Australia: data, orario e dove vederlo in tv e in streamingA Melbourne, sul circuito semicittadino dell'Albert Park, prenderà il via la nuova stagione con le Ferrari a caccia di riscatto: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

formula 1 gp melbourneFormula 1 , nuova procedura di partenza a Melbourne 2026La Formula 1 cambia la procedura di partenza in vista del Gran Premio d’Australia 2026. La rimozione dell’MGU-H dai nuovi power unit ha imposto un adeguamento tecnico per evitare problemi di turbo lag ... newsf1.it

