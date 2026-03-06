F1 Gp Australia prove libere qualifiche e gara | orari e dove vederle in tv in chiaro

La stagione di Formula 1 prende il via in Australia con le prove libere, le qualifiche e la gara previste nel fine settimana. Durante la prima sessione, le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno registrato i tempi più veloci. Gli eventi si svolgono in tv in chiaro, con orari specifici per le varie fasi del weekend.

Torna in pista la F1, con il Gp Australia che apre la nuova stagione. Nella prima giornata di prove libere, partono subito bene le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che fanno segnare i tempi migliori della sessione. Oscar Piastri svetta invece nella seconda sessione: sul circuito di ‘casa’ a Melbourne il pilota della McLaren-Mercedes chiude davanti a tutti con un tempo di 1’19?729, seguito da Kimi Antonelli e George Russell. Poi le due Rosse. Domani la seconda tappa del weekend di F1, con la terza sessione di prove libere e le attesissime qualifiche, che decreteranno i primi verdetti della stagione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scuderia Ferrari HP (@scuderiaferrari) Hamilton sui social: “Inseguo ancora il mio sogno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

