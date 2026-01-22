Tra tradizione e ricerca | il pane salutare made in Forlì conquista il Sigep e batte due big internazionali

Un’azienda forlivese si distingue al Sigep di Rimini, evento internazionale dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione, cioccolato e caffè. Con un approccio che unisce tradizione e innovazione, ha conquistato il primo posto tra le eccellenze del settore, battendo due concorrenti internazionali. La sua proposta di pane salutare, frutto di ricerca e passione, evidenzia l’importanza di valorizzare le radici locali attraverso innovazioni di qualità.

È un’azienda forlivese a salire sul gradino più alto del podio dell’innovazione al Sigep World, la principale fiera internazionale dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione, cioccolato e caffè che si è svolta a Rimini. Nel corso della giornata inaugurale, Il Panificio di Camillo ha.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Pirelli Cyber Tyre, la tecnologia made in Italy conquista tre premi internazionali

Leggi anche: La dolce eccellenza di Forlì conquista il mondo: i cremini dei fratelli Gardini fanno incetta di premi internazionali

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Memorie Mediterranee: il Salice Salentino tra tradizione e visione contemporanea Sabato 31 gennaio 2026 · ore 14:00; La donna nella società africana: tra tradizione e cambiamento; Don Giovanni tra tradizione e ridondanza visiva; Pizza, un settore in salute tra tradizione e numeri record.

Cibo e cultura: il modello-BucolicheIl drammatico periodo storico vissuto da Roma dopo la morte di Cesare spingeva alla ricerca di un otium idealizzato. La cultura ... interris.it

Tra i Perché e i Cosa significa, Google svela le ricerche trend del 2025Come ogni dicembre che si comandi, anche in questo 2025 arriva puntuale il momento delle classifiche, un rito collettivo che ci accompagna verso la fine dell’anno e ci permette di guardare indietro ... iodonna.it

Dal Novecento alla ricerca contemporanea, 75 gallerie e quasi 200 artisti raccontano a Bruxelles le evoluzioni della ceramica d’autore. Tra tradizione, ricerca e visione internazionale - facebook.com facebook